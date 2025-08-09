Expedia: Фиджи и Ямайка вошли в топ лучших островных направлений

Эксперты Expedia отметили рост спроса на поездки на острова и составили список лучших направлений для отдыха. Об этом сообщила gazeta.spb .

В десятку лучших островных направлений вошли Фиджи, Ямайка, Кох Самуи (Таиланд), Мальдивы, Парос (Греция) и Сардиния (Италия). Среди американских островов лидирует Оаху (Гавайи) — лучшее место для серфинга. Также отмечается рост интереса к Нантакету и Палм-Бич: количество бронирований увеличилось на 40% и 30% соответственно.

Спрос на островные поездки в мире вырос в среднем на 30% по сравнению с 2024 годом. Эксперты связывают это с расширением авиасообщения, появлением новых культурных и природных достопримечательностей, а также улучшением условий для отдыха.