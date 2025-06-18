Эксперты спрогнозировали увеличение турпотока в Петербург среди иностранцев летом 2025 года

Туристический поток в Санкт-Петербург неуклонно увеличивается. Согласно информации, предоставленной городскими властями, в 2024 году город принял 11,6 миллиона туристов, что на 12% больше по сравнению с 2019 годом. Эксперты предсказывают дальнейший рост, написал «Петербургский дневник» .

Председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич сообщил, что к концу 2025 года количество туристов может возрасти еще на 5–10% по сравнению с текущим годом. Особое внимание уделяется иностранным туристам, особенно из Китая, Индии, Саудовской Аравии.

Председатель петербургского отделения «Деловая Россия» и депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов отмечает: «Возрастающее число гостей в нашем городе объясняется в первую очередь ростом внутреннего туризма в стране. Петербург уже длительное время является наиболее популярным направлением для жителей российских регионов».

По данным туристического оператора «Интурист», летом 2025 года в Санкт-Петербург прибудет на 80% больше организованных иностранных туристов по сравнению с летом 2024 года. Турпоток из Юго-Восточной Азии ожидается с ростом не менее чем на 150%. Вьетнам, Малайзия, Таиланд и Индонезия демонстрируют высокую активность.