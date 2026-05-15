Эксперты АТОР рассказали о популярных местах для летнего отдыха в России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о необычных направлениях для летнего отдыха в России. Об этом написал сайт KP.RU .

Одним из таких мест она назвала Карелию. По словам эксперта, в этом регионе туристы могут насладиться солнцем и пляжами. Вода в теплое время прогревается до 25–30 градусов, и, как отметила Ломидзе, «туристы купаются». Она порекомендовала отправляться в Карелию в июле–августе, когда комары становятся менее активными.

Также Ломидзе обратила внимание на Калининград и Ленинградскую область, где есть пляжи на побережье Балтики. Эти направления подойдут тем, кто предпочитает нежаркую погоду и не очень теплое море. Вдобавок она упомянула Байкал, подчеркнув, что «не существует слов, чтобы передать то, что чувствуешь на его берегу».

Санкт-Петербург также остается популярным среди туристов. Многие россияне выбирали этот город для отдыха на майские праздники в 2026 году. Первое место в рейтинге популярных направлений занимает Татарстан.