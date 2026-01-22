Эксперт «Туту» Вьюшин назвал дни с воскресенья по четверг самыми выгодными для аренды дачных домиков

Россияне чаще всего арендуют дачи в Карелии, Краснодарском крае, Калининградской и Псковской областях, а также в Дагестане. В Карелии цены на аренду летнего домика стартуют от 14 тысяч рублей за сутки, в других регионах — около 10 тысяч рублей. Директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий «Туту» Юрий Вьюшин в разговоре с «Известиями» посоветовал бронировать домик заранее, оптимально за пять–семь недель. Это особенно актуально, если у вас есть четкие пожелания и требования к жилью.

«Самые выгодные дни для заезда — с воскресенья по четверг, а дороже всего обычно выходит пятница и суббота», — отметил Вьюшин.

Также эксперт посоветовал арендовать домик на продолжительный срок — от трех ночей. При этом заезжать в коттедж лучше в воскресенье вечером: так дороги к локации будут не слишком загруженными.

В среднем россияне арендуют частные дома на пять ночей, а в Краснодарском крае — на неделю. Средняя продолжительность аренды в Карелии — двое суток.

При бронировании дома стоит обращать внимание на его категорию. В некоторых коттеджных комплексах домики одной категории могут отличаться планировкой и набором удобств. Поэтому лучше заранее уточнить количество спален и спальных мест.

«Внимательно изучайте описание арендуемого объекта перед бронированием: что именно входит в аренду, какие услуги доступны на месте и на каких условиях», — предупредил эксперт.