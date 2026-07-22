Эксперт Ticketland Лаврентьева посоветовала за исторической атмосферой отправиться в Великий Новгород или Выборг

Эксперт билетной витрины Ticketland Александра Лаврентьева поделилась с «Известиями» рекомендациями по выбору направлений для культурного отдыха в России. Она отметила, что каждый город предлагает уникальные форматы развлечений.

Как отметила эксперт Лаврентьева, Москва идеально подойдет любителям музыки: здесь проходят события самых разных жанров — от классики и джаза до рока и поп-шоу. Поклонникам оперного искусства стоит обратить внимание на Новосибирск.

Для тех, кто ищет погружения в историю, отличным выбором станут Великий Новгород или Выборг. В Великом Новгороде проводятся масштабные реконструкции исторических событий, работают ремесленные мастерские и программы, посвященные Древней Руси и Средневековью. Выборг привлекает рыцарскими турнирами, ярмарками и костюмированными представлениями.

Знакомство с национальной культурой лучше всего начать с поездки в Казань. Любителям современной драматургии эксперты рекомендуют Екатеринбург, а ценителям классического балета — Пермь. Тем же, кто ищет необычные музейные маршруты, стоит отправиться в Клин.