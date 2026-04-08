Эксперт Tez Tour Арзуманов отметила, что летом интерес российских туристов перенаправляется в сторону стран Азии

По словам коммерческого директора Tez Tour Воскана Арзуманова, в летний сезон наблюдается интересное явление: Юго-Восточная Азия становится более привлекательной для туристов, предлагая выгодные условия для отдыха круглый год. Страны, такие как Китай и Таиланд, уже несколько лет демонстрируют устойчивый спрос, а к ним теперь присоединился Вьетнам благодаря расширению авиаперевозок. Об этом рассказал ИА НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Цены на отдых в Азии иногда оказываются ниже, чем на традиционных направлениях. Например, путешествие в Китай, Таиланд или Вьетнам может обойтись в 90–120 тысяч рублей на человека, что сопоставимо с ценами на Египет или даже дешевле, а вот отдых в Турции летом стоит примерно 160–180 тысяч рублей на человека. Это перераспределяет интерес туристов в сторону азиатских стран.

Однако, как отметил специалист, дорогие направления также не теряют своей привлекательности. Мальдивы и Маврикий остаются дорогостоящими вариантами, даже с учетом сезонных скидок, — в среднем около 200–250 тысяч рублей на человека и выше. Европа в высокий сезон тоже показывает высокие средние чеки, сравнимые с Мальдивами. Это подчеркивает, что «средний чек» — это не минимальная или максимальная цена, а отражение структуры спроса, включающее разные категории отелей и длительность поездок.