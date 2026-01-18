Эксперт «Суточно.ру» Мусин назвал Петербург, Москву и Казань лидерами по числу бронирований на новогодние каникулы

Санкт-Петербург, Москва и Казань вновь стали лидерами по числу бронирований на новогодние каникулы. Об этом сообщил директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин в интервью «Известиям» .

В топ-15 городов также вошли Нижний Новгород, Краснодар, Калининград, Кисловодск, Сочи, Ярославль, Екатеринбург, Кострома, Великий Новгород, Тюмень, Псков и Новосибирск.

Самые высокие цены за аренду на праздниках были зафиксированы в Нижнем Новгороде — в среднем 8,4 тысячи рублей за сутки. Дорого обошлась аренда и в других городах: Ярославль — 8 тысяч рублей, Великий Новгород — 7,6 тысяч рублей, Москва — 7,5 тысяч рублей, Казань — 7,3 тысячи рублей, Псков — 7 тысячи рублей, Санкт-Петербург и Кисловодск — 6,2 тысячи рублей.

Средняя ставка на аренду по России составила 7 тысяч рублей за сутки, что на 7% больше, чем в прошлом году. Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры, апартаменты и дома, добавил Мусин.