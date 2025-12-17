Эксперт РАНХиГС Яковлев напомнил о внедрении новых правил бронирования номеров в 2026 году

Программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев в беседе с « Известиями » сообщил, что с 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. Они упростят процесс заселения и отмены брони для туристов, а также повысят прозрачность рынка.

По словам эксперта, нормативная база в этой сфере не обновлялась полноценно с 2020 года.

«Документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих», — пояснил специалист.

Среди планируемых изменений — новая система отмены бронирования. Как отметил Яковлев, туристы смогут отменить бронирование до дня заезда и получить полное возмещение. В случае поздней отмены, опоздания или неявки гостиница сможет взимать плату только за одну ночь. Также отменяется практика «негарантированного бронирования».