Эксперт по туризму Любаева посоветовала при выборе отеля изучать видеообзоры других путешественников

Любаева рассказала, что фотографии отеля могут быть устаревшими и не соответствовать действительности. Специалист рекомендовала обращать внимание не только на фото, но и на видеообзоры, которые снимают другие путешественники. Однако такой поиск требует много времени, поэтому лучше обратиться за помощью к турагенту.

«Турагент по фотографиям может понять то, чего не увидит обычный турист. Например, какой на самом деле будет пляж, или то, что отель стоит на возвышенности, а значит, с коляской там будет неудобно», — пояснила Любаева.

По мнению эксперта, отзывы также играют важную роль при выборе отеля. Даже отели, расположенные в старых постройках, могут быть в хорошем состоянии, если их содержат в порядке, подчеркнула собеседница.