Эксперт по туризму Любаева отметила, что в классический отпуск дешевле ехать по путевке, чем самостоятельно

Вопрос о том, что выгоднее — купить тур или организовать поездку самостоятельно, не имеет универсального ответа. Все зависит от множества факторов, таких как направление, формат и длительность поездки. Об этом рассказала эксперт по туризму, автор Telegram-канала «Алло, Валя, туры есть?» Валентина Любаева в интервью «СтальМедиа» .

По словам специалиста, сейчас турагенты работают с крупными DMC — принимающими компаниями в других странах, которые предлагают выгодные цены.

«Раньше считалось, что турагентство — это переплата, но мы давно от этого ушли. Сейчас турагенты работают с крупными DMC... Они дают крутые прайсы, лучше, чем отели напрямую через агрегаторы», — отметила Любаева.

Для длительного отдыха и самостоятельного перемещения, например, поездки на три месяца во Вьетнам, выгоднее покупать отдельные билеты и снимать жилье самостоятельно. Однако для классического отдыха проще и иногда дешевле выбрать пакетный тур, считает специалист.