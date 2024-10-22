Эксперт по туризму Графова посоветовала посетить музей фортов и новый парк в Кронштадте во время школьных каникул

Школьные каникулы — отличное время для семейного путешествия. Особое внимание можно уделить Кронштадту, посоветовала специалист по туризму Ксения Графова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Она рассказала, что в городе появился новый современный музей фортов. Его залы оснащены мультимедийными экспонатами, которые можно потрогать и сфотографировать. Кроме того, экскурсоводы проводят интерактивные соревнования.
Графова также рекомендовала посетить новый парк Кронштадта. Однако лучше заранее позаботиться о записи на посещение лодки.
Отличной альтернативой будет отдых в комплексах с открытым бассейном и аквапарком. Такие есть в Тихвине и Старой Ладоге, резюмировала эксперт.
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