Эксперт по туризму Графова посоветовала посетить музей фортов и новый парк в Кронштадте во время школьных каникул

Школьные каникулы — отличное время для семейного путешествия. Особое внимание можно уделить Кронштадту, посоветовала специалист по туризму Ксения Графова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

Она рассказала, что в городе появился новый современный музей фортов. Его залы оснащены мультимедийными экспонатами, которые можно потрогать и сфотографировать. Кроме того, экскурсоводы проводят интерактивные соревнования.

Графова также рекомендовала посетить новый парк Кронштадта. Однако лучше заранее позаботиться о записи на посещение лодки.

Отличной альтернативой будет отдых в комплексах с открытым бассейном и аквапарком. Такие есть в Тихвине и Старой Ладоге, резюмировала эксперт.