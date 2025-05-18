Эксперт по туризму Долгих призвала бронировать отдых за 1,5–2 месяца до начала сезона

Она отметила, что даже при ограниченном бюджете можно сделать отпуск интересным и комфортным, если тщательно спланировать и использовать возможности для экономии.

По словам эксперта, чтобы снизить расходы, рекомендуется бронировать отдых заранее — минимум за 1,5–2 месяца до начала сезона. Чем раньше вы купите билеты и оплатите жилье, тем больше шансов получить выгодные цены и выбрать из широкого ассортимента доступных вариантов. Некоторые авиакомпании и отели предлагают скидки за раннее бронирование, которые могут достигать 30%, написал MK.Ru.

Эксперт рекомендует рассматривать не только отели, но и апартаменты, гостевые дома и хостелы. Размещение без питания обычно обходится дешевле, а в некоторых апартаментах и гостевых домах есть кухня, где можно самостоятельно готовить еду. Долгих также советует выбирать кафе и рестораны вне туристических зон, где цены, как правило, ниже.