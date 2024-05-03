Эксперт по туризму Бандурин рассказал о недовольстве жителей Рима, Парижа и Барселоны большим наплывом туристов | 360°

Путешествия 03 мая 2024, 14:31 Эксперт по туризму Бандурин рассказал о недовольстве жителей Рима, Парижа и Барселоны большим наплывом туристов

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Эксперт по туризму Александр Бандурин в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказал о недовольстве жителей Рима, Парижа и Барселоны большим наплывом туристов. В отрасти это понятие называется «избыточный туризм».

По словам специалиста, местные жители недовольны дискомфортом, который приносят путешественники, а также ущербом, который наносится достопримечательностям.

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«В Таиланде в религиозные места тоже очень осторожно пускают иностранных туристов. В арабском мире религиозные святыни тоже категорически против иноверцев», — процитировали «Известия» Бандурина.

Во многих местах ущерб от туристов гораздо выше, чем польза от их пребывания, добавил он.