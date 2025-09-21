Эксперт по туризму Ансталь посоветовала скручивать вещи при сборе чемодана в отпуск

Турэксперт Наталия Ансталь поделилась с NEWS.ru лайфхаком для компактной упаковки вещей в чемодан. Она рекомендовала использовать метод скручивания одежды, что помогает уложить больше вещей и уменьшить их сминаемость.

«Я использую метод скручивания. То есть, например, джинсы, футболки, рубашки я просто беру и скручиваю, как полотенца. Получается такая трубочка, и я укладываю вещи рядом друг с другом очень плотно», — объяснила Ансталь.

Также эксперт посоветовала заранее составлять список необходимых вещей и избегать лишних покупок. Банные принадлежности можно не брать, так как они часто предоставляются в отеле, добавила специалист.