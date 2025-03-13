Эксперт по страховке Демешева посоветовала учитывать тип путешествия для полиса

Эксперт по страхованию Екатерина Демешева рассказала, на что обратить внимание при выборе страхового полиса для турпоездки. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, главное — учесть тип отдыха. Собирается ли путешественник загорать на пляже или заниматься экстремальным спортом — это влияет на сумму страховки и вид покрытия. Нужно заранее определить необходимую сумму.

Демешева сравнила страховой полис с конструктором. В него включены базовые риски: медицинские и экстренные расходы. Дополнительно можно добавить юридическую поддержку, экстренную эвакуацию, потерю документов и багажа.

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