Эксперт по страховке Демешева посоветовала учитывать тип путешествия для полиса

Эксперт по страхованию Екатерина Демешева рассказала, на что обратить внимание при выборе страхового полиса для турпоездки. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

По словам специалиста, главное — учесть тип отдыха. Собирается ли путешественник загорать на пляже или заниматься экстремальным спортом — это влияет на сумму страховки и вид покрытия. Нужно заранее определить необходимую сумму.

Демешева сравнила страховой полис с конструктором. В него включены базовые риски: медицинские и экстренные расходы. Дополнительно можно добавить юридическую поддержку, экстренную эвакуацию, потерю документов и багажа.