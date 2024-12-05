Эксперт по круизам Соснин: речные путешествия популярны в РФ благодаря появлению новых маршрутов
СМИ отметили рост интереса россиян к речным круизам. Причины популярности данного вида отдыха объяснил председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин в беседе с «Национальной службой новостей».
По его словам, такие путешествия стали более привлекательными за счет повышения комфортабельности судов. Кроме того, влияние оказали развитие береговой инфраструктуры и появление новых интересных маршрутов, заявил эксперт.
«Мы стали возрождать давно забытые направления. Это круизы по Иртышу, два года назад мы делали круизы от Тобольска до Салехарда, в этом году дополнительно сделали рейсы до Новосибирска», — сообщил Соснин.
Специалист также добавил, что спросом у российских туристов пользуются речные прогулки в Китае и Египте.