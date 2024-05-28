Эксперт по автотуризму Мигунов рассказал, что путешествия в «доме на колесах» позволяют экономить

Аренда «дома на колесах» и путешествие на нем активно набирает популярность в России. Об этом «Москве 24» рассказал член правления Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Максим Мигунов.

Он объяснил, что аренда такого автомобиля — это значительная экономия на отпуске. Потому что некоторые из них по комфорту не уступают трех- и четырехзвездочным отелям, а стоят в разы дешевле.

«Есть все основания полагать, что в ближайшие 10 лет у нас сильно вырастет спрос на такой отдых. На сегодняшний день в России уже насчитывается порядка 20 тысяч зарегистрированных автодомов и прицепов», — отметил эксперт.

Он добавил, что автодом можно арендовать на компанию до шести человек, тогда все разместятся в нем с комфортом. При этом стоимость на две недели за пользование автомобилем составит всего около 250 тысяч.