Эксперт МТС Становкин: во время путешествий стоит выбирать гастроточки, популярные у местных жителей

Директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин рассказал, как самостоятельно организовать идеальное путешествие. Эксперт посоветовал изучать отзывы и travel-блоги, сообщили «Известия».

По словам специалиста, стоит отдавать предпочтение гастроточкам, которые пользуются популярностью у местных жителей. Такие места позволяют погрузиться в культуру региона или страны. Кроме того, еда в этих заведениях обычно дешевле, чем в ресторанах, рассчитанных на туристов.

Становкин также рекомендовал не перегружать себя планами. Расписание должно быть гибким и размеренным.

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