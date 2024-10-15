Эксперт МТС Становкин: во время путешествий стоит выбирать гастроточки, популярные у местных жителей

Директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин рассказал, как самостоятельно организовать идеальное путешествие. Эксперт посоветовал изучать отзывы и travel-блоги, сообщили «Известия».
По словам специалиста, стоит отдавать предпочтение гастроточкам, которые пользуются популярностью у местных жителей. Такие места позволяют погрузиться в культуру региона или страны. Кроме того, еда в этих заведениях обычно дешевле, чем в ресторанах, рассчитанных на туристов.
Становкин также рекомендовал не перегружать себя планами. Расписание должно быть гибким и размеренным.
Суд оштрафовал Telegram за неудаление запрещенной информации
Премьер Израиля согласовал с министрами ответ Ирану
Почти 10 тонн гуманитарного груза доставили из Мытищ в Лисичанск
Футбольный турнир на Кубок «Закрытие летнего сезона» прошел в Серебряных Прудах
Более 5 тысяч аварийных деревьев устранили в лесничествах Подмосковья в этом году
Производитель зефира подаст в суд после сообщений о массовом отравлении россиян
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте