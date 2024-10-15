Эксперт МТС Становкин: во время путешествий стоит выбирать гастроточки, популярные у местных жителей

По словам специалиста, стоит отдавать предпочтение гастроточкам, которые пользуются популярностью у местных жителей. Такие места позволяют погрузиться в культуру региона или страны. Кроме того, еда в этих заведениях обычно дешевле, чем в ресторанах, рассчитанных на туристов.

Становкин также рекомендовал не перегружать себя планами. Расписание должно быть гибким и размеренным.