Эксперт Морозова посоветовала выбирать отель для отдыха на сайтах-агрегаторах

Руководитель PR-департамента отеля Palmira Business Club Юлия Морозова в интервью с «Известиями» поделилась рекомендациями по выбору отеля для поездки.

Специалист подчеркнула важность учета цели путешествия: для командировки важен близкий доступ к деловым центрам, а для семейного отдыха — наличие детских удобств. При выборе отеля следует учитывать его расположение относительно достопримечательностей и транспортной инфраструктуры.

Морозова также отметила удобство сайтов-агрегаторов для быстрого сравнения предложений. Эксперт посоветовала изучать отзывы гостей, обращая внимание на их даты и содержание, чтобы оценить реальную ситуацию в отеле.