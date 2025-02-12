Ключевая проблема российского делового туризма — недостаточное внимание к интересам корпоративных клиентов. Об этом заявила основатель рейтинга бизнес-отелей России «Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service» Александра Колесникова в интервью ИА НСН.
По словам специалиста, персонал отелей часто ставит собственные интересы выше потребностей гостей, особенно вне Москвы. Колесникова подчеркнула важность искреннего обслуживания и готовности подстраиваться под корпоративных клиентов, отмечая, что своевременные ответы на запросы и гибкость могут принести пользу отелям.
Сейчас география делового туризма расширяется, привлекая новых участников рынка. Один из новых представителей этой отрасли — Владивосток, добавила эксперт.
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