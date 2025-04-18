Эксперт Колесников: ограничение международных рейсов привело к буму внутреннего туризма в России

Россияне заменяют зарубежные направления внутренним туризмом из-за нехватки международных рейсов. Об этом сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в разговоре с ИА НСН .

По его словам, ограничение авиаперевозок снизило приток зарубежных гостей, зато повысило активность российских путешественников внутри страны. Майские праздники подтвердили тенденцию: гостиницы заполнили отечественные туристы, оставив иностранцам лишь малое число свободных мест.

Рост цен на отели во втором квартале 2025-го неизбежен, поскольку вырос спрос россиян на путевки перед началом сезона. Основные гости России — граждане Китая, Индии и ближнего зарубежья, добавил Колесников.