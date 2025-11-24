Эксперт «Яндекс Путешествий» Островерхий рассказал, что ИИ делает туризм более комфортным и предсказуемым

Туристический рынок переживает значительные изменения благодаря внедрению цифровых технологий. Новые решения помогают делать поездки более предсказуемыми и комфортными. Руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий рассказал «Известиям» о том, как современные технологии упрощают процесс планирования путешествий.

Как отметил эксперт, благодаря анализу действий пользователей, таких как просмотр направлений и сохранение мест в избранное, сервисы могут предоставлять более точные персональные рекомендации.

«Используя машинное обучение и рекомендательные системы, многие компании могут составлять портрет пользователя: какие направления он просматривал, какие места сохранял в избранное и куда ездил раньше. На основе такой информации формируются персонализированные предложения для отдыха», — пояснил специалист.

ИИ-технологии также упрощают подбор билетов, жилья, маршрутов и других аспектов путешествия. Это сокращает время подготовки и снимает организационные заботы.

Ориентироваться на месте стало легче благодаря моментальным ответам сервисов. Камера смартфона позволяет мгновенно получать информацию об объектах, а дополненная реальность показывает подсказки поверх реального пространства. Голосовые запросы также становятся важным инструментом навигации. Цифровые сервисы помогают путешественникам сосредоточиться на эмоциях и впечатлениях, а не на организационных деталях, подчеркнул Островерхий.