Эксперт Гончарова рассказала, что летние речные круизы набирают популярность в РФ

Летние речные круизы распроданы почти на 40%. Сейчас на некоторые направления действуют скидки до 20%, поэтому планировать путешествие необходимо заранее. Об этом рассказала директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в беседе с Национальной Службой Новостей.
По словам эксперта, интерес к круизам растет, особенно среди молодежи. Популярные маршруты включают Москву, Санкт-Петербург, Карелию и Казань.
К самым бюджетным направлениям относятся Сочи, Анапа и Абхазия. Стоимость тура варьируется от семи тысяч рублей в сутки, в зависимости от класса каюты, категории теплохода и включенных услуг, подчеркнула Гончарова.
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