Эксперт Барзыкин рассказал, как изменится турпоток из Китая после продления безвиза до 2027 года

Президент Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан КНР до 2027 года. Решение принято на фоне растущего турпотока из Поднебесной, сообщил «ФедералПресс» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По словам эксперта, китайские гости предпочитают приграничное Приморье, дающее около половины всего объема, а также Москву, Санкт-Петербург и Юг России. Путешественники ради северного сияния добираются даже до Мурманска и посещают Архангельск.

«Китайцы — активные и пытливые туристы. Их отличает групповой режим передвижения», — отметил Барзыкин.

Гости стремятся получить максимум впечатлений, обязательно фиксируя их на фото. Также они ценят особый режим питания и шопинг, под которые бизнес уже начал подстраиваться.

Эксперт подчеркнул, что одного режима мало — индустрии нужны гиды-переводчики и адаптация отелей под модель потребления гостей. Взаимный обмен упрощает логистику: россияне получают доступ к отдыху на Хайнане, в Пекине и Шанхае, а авиарейсы и поезда загружаются активнее. Ожидается дальнейшее расширение спектра предложений между странами.