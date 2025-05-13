Эксперт Баранов: экокурорт «Кондуки» привлечет туристов к Романцевским горам в Тульской области

До 15 тысяч туристов со всей страны каждый летний сезон приезжают в Романцевские горы рядом с деревней Кондуки в Тульской области, однако там полностью отсутствует инфраструктура. Об этом рассказал ИА НСН член региональной Общественной палаты, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Решить эту проблему поможет создание экокурорта, строительством которого займется структура RBE Group. Проект предусматривает реализацию домов на 933 номера, подъездных дорог, парковой и автобусных маршрутов.

«В планах по развитию Кондуков предусмотрены и гостиницы, и различные зоны отдыха, активности. Очень много всего предполагается построить. Появление экокурорта, конечно, пойдет региону только на пользу», — отметил Баранов.

В 2022 году Романцевским горам присвоили статус особо охраняемой природной территорией местного значения.