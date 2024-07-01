Экскурсовод Легасов: самые востребованные экскурсии Нижнего Новгорода — по улицам Большой Покровской и Ильинской

Самыми востребованными экскурсиями в Нижнем Новгороде являются прогулки по улицам Большой Покровской и Ильинской. Об этом изданию pravda-nn.ru сообщил искусствовед, культуролог и экскурсовод Даня Легасов.

Чаще всего в город приезжают сами россияне, а также туристы из ближнего зарубежья: Казахстана и Белоруссии. Молодежь посещает город ради Волги, прогулки по Стрелке и катания на канатной дороге.

«Часто бывает, что туристы вообще не ожидают тех впечатлений, которые в итоге получают», — рассказал экскурсовод.

Легасов отметил, что его задача как экскурсовода — влюбить туристов в город, чтобы им захотелось посетить его снова.

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