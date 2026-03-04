Экономист Жукова оценила ситуацию с переориентацией российских туристов в условиях нестабильности на Ближнем Востоке

Профессор кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления Марина Жукова в беседе с «ФедералПресс» прокомментировала ситуацию с переориентацией российских туристов в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что туристы стремятся минимизировать финансовые потери, связанные с отменой брони туров.

Радикальные меры, такие как полный отказ от запланированной поездки, принимаются редко, поскольку это приводит к дополнительным расходам, связанным с аннулированием бронирования. Туристы предпочитают переносить даты поездки или выбирать альтернативные направления, сравнимые по цене и качеству услуг.

Значение стабильности и предсказуемости в выборе туристического направления велико, так как оно позволяет избежать неприятных сюрпризов и обеспечить качественное проведение отпуска. Рост цен на авиабилеты и отели в популярных направлениях делает альтернативные варианты привлекательным выбором для многих путешественников.