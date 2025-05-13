Экономист Тузов посоветовал покупать валюту перед путешествием за границу

Экономист Артем Тузов посоветовал туристам покупать наличную валюту в России перед поездками за рубеж, например в Египет или Турцию. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Специалист назвал действующий курс привлекательным, также напомнив, что турагенты во многих случаях принимают денежные переводы.

«То есть проблемы оплачивать что-то на месте в Турции или Египте нет, потому что там развита туристическая инфраструктура», — пояснил эксперт.

При этом экономист предупредил, что использование международных карт не всегда может выручить, так как их принимают не везде и не всегда.