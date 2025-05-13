Экономист Тузов посоветовал покупать валюту перед путешествием за границу
Экономист Артем Тузов посоветовал туристам покупать наличную валюту в России перед поездками за рубеж, например в Египет или Турцию. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Специалист назвал действующий курс привлекательным, также напомнив, что турагенты во многих случаях принимают денежные переводы.
«То есть проблемы оплачивать что-то на месте в Турции или Египте нет, потому что там развита туристическая инфраструктура», — пояснил эксперт.
При этом экономист предупредил, что использование международных карт не всегда может выручить, так как их принимают не везде и не всегда.
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