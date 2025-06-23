Экономист Паулаускас назвал турецкие города наиболее популярными для путешествий в 2025 году

Россияне в 2025 году смогут поехать на отдых за границу без оформления визы и ненужных пересадок. О наиболее популярных направлениях для путешествий рассказал Life.ru экономист, член Экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

По словам эксперта, из ряда российских городов будут доступны прямые рейсы в такие страны, как Турция, ОАЭ, Сербия, Белоруссия, Армения, Узбекистан и Казахстан. Это остается актуальным на фоне ограничений, действующих в ряде западных государств.

Из крупных российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Сочи — можно будет напрямую добраться до этих стран. По числу бронирований лидирует Турция: российские туристы могут посещать Анталию, Стамбул и Аланью круглый год. Требования для въезда в Турцию просты: нужен только заграничный паспорт, срок действия которого превышает 120 дней с момента выезда, и обратный билет. Такие же условия въезда действуют для Сербии, ОАЭ и стран ближнего зарубежья.

Однако Паулаускас отметил, что правила въезда могут различаться. В большинстве стран срок пребывания ограничен 30, 60 или 90 днями в течение 180 дней. Превышение этого срока может привести к штрафам или депортации. Иногда от путешественников могут потребовать подтверждение брони отеля или медицинскую страховку. Кроме того, безвизовый режим не дает права на работу, в том числе удаленную.

Экономист подчеркнул, что раннее бронирование и пакетные туры могут значительно снизить расходы на отдых.