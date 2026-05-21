Экономист Аникина порекомендовала выгодные направления для отпуска жителям Новосибирска в 2026 году

Эксперты советуют жителям Новосибирска обратить внимание на несколько зарубежных направлений с привлекательными ценами для летнего отпуска в 2026 году. По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Людмилы Аникиной, Турция останется наиболее выгодным вариантом для жителей региона. Об этом написал «ФедералПресс» .

«Если рассматривать зарубежные страны, то в 2026 году новосибирцам выгодно улететь в Турцию. Кто уже не хочет в Турцию, то популярным направлением стал Вьетнам», — пояснила Аникина.

Она привела примеры: девятидневный тур на двоих в июне с питанием «все включено» в четырехзвездочный отель обойдется от 120 тысяч рублей, а в пятизвездочный — от 140 тысяч. Для семьи из трех взрослых цена стартует от 175 тысяч, а для двух родителей с ребенком до 12 лет — от 167 тысяч рублей.

Аникина также отметила, что летний Таиланд не подходит для пляжного отдыха из-за дождей, штормов и высоких волн. Однако для культурно-познавательного туризма он вполне пригоден. Десять дней с завтраками в четырехзвездочном отеле на двоих взрослых стоят от 125 тысяч рублей, а при двухразовом питании — от 145 тысяч.

Для экономных туристов экономист рекомендовала Абхазию: двухразовое питание в четырехзвездочном отеле на двоих — от 125 тысяч, трехразовое — от 148 тысяч рублей. Также с октября из Новосибирска можно отправиться в Индию — еще одно безвизовое направление.