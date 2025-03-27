Сегодня 10:00 Экономь на поездках по городу вместе с Drivee 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Путешествия

Машины

Водители

Москва

Мы все уже привыкли к правилам агрегаторов, когда дело доходит до заказа такси. Обычно алгоритмы сервисов сами определяют, на каком автомобиле, с каким водителем пройдет поездка, а главное, по какой цене. Впрочем, у жителей Москвы есть возможность сэкономить на поездках и самим решать, как она пройдет, ведь в городе работает сервис Drivee.

Drivee — это сервис для заказа городских поездок, где обо всех деталях водитель и пассажир договариваются напрямую, в том числе и о цене. Сервис в этот процесс никак не вмешивается.

Как это работает Каждый пассажир предлагает свою цену при размещении заказа. А чтобы ему было проще ориентироваться, приложение покажет рекомендованную цену за выбранный маршрут. Дальше — очередь водителей. Если их устраивает указанная стоимость маршрута, то они принимают заказ либо предлагают свою цену за поездку. Затем пассажиру приходят отклики от водителей и он выбирает наиболее подходящего для себя по рейтингу, марке автомобиля, времени подачи и стоимости. Поездку можно оплатить любым удобным способом: картой, переводом или наличными. В комментариях к заказу пассажир может указать важную информацию для водителя: нужно детское кресло, поездка с животным или с какой стороны надо подъехать.

А если что-то пойдет не так? Одним из приоритетов сервиса является безопасность. Перед тем, как получить доступ к ленте заказов, все водители в Drivee проходят обязательную проверку, а рейтинг — отражение качества их услуг. Но если вдруг что-то пошло не так, пассажир может воспользоваться специальной кнопкой для быстрого вызова полиции или связи с техподдержкой. Еще есть возможность отправить свои геометки, чтобы любой мог отслеживать перемещение на карте в реальном времени. Передать можно через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или SMS.

Бонусы для водителей Водители, сотрудничающие с Drivee, сами решают, когда выходить на линию. После тщательной, но быстрой проверки они могут начинать выполнять заказы и делать это так часто и активно, как им удобно. Кто-то любит ездить только по своему району, а кто-то выбирает длинные поездки, которые стоят дороже. Кто-то ездит только в час пик, а кто-то — по ночам. То есть это может быть и основным делом, и дополнительным источником дохода. Платеж за пользование сервисом сравнительно небольшой, а за активность водители могут получать бонусы. Ну, и самое главное, водитель всегда видит точку назначения до принятия заказа, может не принимать поездки без каких-либо штрафных санкций и предлагать свою стоимость, если не подходит предложение пассажира. Приложение доступно для скачивания в App Store, Google Play и AppGallery. ​​Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+

Реклама: ООО «ИН14». ИНН 1435308804. https://drivee.com/

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