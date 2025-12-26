Египет и ОАЭ стали наиболее привлекательными направлениями для празднования Нового года среди жителей Уфы

Выбор туристического направления для отдыха среди жителей Уфы определяется совокупностью факторов, таких как стоимость тура, продолжительность пребывания и привлекательность курорта. Анализ предложений, представленных крупнейшим сервисом бронирования туров, выявил следующую картину предпочтений. Об этом сообщил сайт mkset.ru .

Самым привлекательным направлением для путешествий стал Египет. Средняя стоимость поездки в Египет из Уфы составляет около 202 151 рубль, что сопоставимо с турпакетом в Объединенные Арабские Эмираты, но предложение Египта выигрывает благодаря доступной цене и большей продолжительности отдыха.

Второй по популярности страной среди туристов из Уфы стал Вьетнам, привлекающий путешественников уникальной культурой и прекрасными пляжами. Средняя стоимость путешествия туда превышает 291 тысячу рублей, однако туристы получают возможность насладиться теплым солнцем и экзотическими развлечениями на протяжении 12 дней.

Замыкает тройку популярных направлений Китай, чья провинция Хайнань. Турпакет в Китай оценивается примерно в 199 тысяч рублей, что делает поездку доступной и комфортной.

Четвертое место в рейтинге занимает внутренний туризм — путешествия по России, пользующиеся спросом среди тех, кто предпочитает отдыхать на родине. Средние расходы на отдых в России составляют около 67 тысяч рублей, а отдых длится около пяти дней.