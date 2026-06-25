Другой мир рядом с Москвой: где найти окаменелости в ближайшем Подмосковье

Юрская глина, известняк возрастом 300 миллионов лет и инопланетная атмосфера. Все это можно найти даже в ближайшем Подмосковье — достаточно приехать в Домодедовский карьер на берег Пахры, между деревнями Камкино и Киселиха.

Всего в получасе езды от Москвы можно оказаться совершенно в ином мире — в окружении скал, глыб и редких растений.

Добраться до карьера можно даже пешком: около километра от остановки автобуса, идущего от станции метро «Домодедовская», и 3,5 километра от платформы Ленинская Павелецкого направления. Он действующий, однако по выходным взрывные работы в нем никто не ведет.

Наиболее характерны для него губки Chaetetes, кораллы Syringopora, раковины Choristites и другие окаменелости. Среди минералов кроме известняка можно найти и кварц.