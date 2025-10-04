«Дорогого стоит». Отдых в Крыму шокировал известного блогера
Состояние курортов Крыма шокировали известного блогера после его первого визита на полуостров. Своими впечатлениями Марк Еремин поделился с подписчиками в личном блоге.
Удивление было приятным. Путешественника особенно поразило качество новых автомобильных дорог. Многополосная трасса Таврида позволила быстро добраться из Симферополя в Ялту.
Это настоящий прорыв! Я лично несся по многополосному асфальту и не верил своим глазам. Расстояние, которое раньше было настоящим квестом, теперь преодолевается за пару часов.
Марк Еремин
блогер
При этом он добавил, что виды из окна все так же остались невероятными.
Города поразили Еремина масштабными преображениями набережных и пешеходных зон. В Ялте и Алуште появились современные зоны отдыха со стильной подсветкой.
Вместе с тем блогера шокировали высокие цены на жилье и питание в курортных городах. По его словам, Крым перестал быть бюджетным направлением.
Поход в кафешку на набережной — это теперь не просто перекус, это финансовое вложение. Два салата, первое-второе-компот? Легко четыре-пять тысяч рублей!
Марк Еремин
В связи с этим он порекомендовал тщательно планировать бюджет перед поездкой, заранее уточнять цены и бронировать необходимые услуги.
По словам путешественника, полуостров стоит посетить тем, кто готов к современному курорту со всеми вытекающими из этого последствиями. Курорту, который несмотря ни на что при этом сохранил свою уникальную природную красоту.
«Крым изменился, стал сложным, дорогим, но по-прежнему безумно красивым и магнетическим. Он заставляет удивляться и открывать его заново. А это, согласитесь, уже дорогого стоит», — подытожил Еремин.