«Дорогого стоит». Отдых в Крыму шокировал известного блогера

Блогер Еремин: отдых в Крыму сильно подорожал, но курорт все так же прекрасен

Состояние курортов Крыма шокировали известного блогера после его первого визита на полуостров. Своими впечатлениями Марк Еремин поделился с подписчиками в личном блоге.

Удивление было приятным. Путешественника особенно поразило качество новых автомобильных дорог. Многополосная трасса Таврида позволила быстро добраться из Симферополя в Ялту.

Это настоящий прорыв! Я лично несся по многополосному асфальту и не верил своим глазам. Расстояние, которое раньше было настоящим квестом, теперь преодолевается за пару часов.

При этом он добавил, что виды из окна все так же остались невероятными.

Города поразили Еремина масштабными преображениями набережных и пешеходных зон. В Ялте и Алуште появились современные зоны отдыха со стильной подсветкой.

Вместе с тем блогера шокировали высокие цены на жилье и питание в курортных городах. По его словам, Крым перестал быть бюджетным направлением.