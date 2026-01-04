До года тюрьмы. Некоторым туристам в Индонезии запретили секс

Власти Индонезии внесли изменения в уголовный кодекс, согласно которым секс вне брака карается годом тюрьмы. Ловить нарушителей должны их родственники, в том числе обманутые супруги, сообщил агентству Reuters министр юстиции страны Супратман Анди Агтас.

Обновленный Уголовный кодекс Индонезии вступил в силу 2 января. Теперь добрачные связи запрещены законом. Правда, накажут только в том случае, если на преступника пожалуются родные.

«Закон криминализирует внебрачные половые отношения, предусматривая наказание до одного года лишения свободы, но только в случае подачи заявления супругом, родителем или ребенком предполагаемого правонарушителя», — объяснил министр.

