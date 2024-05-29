Директор Let’s Fly Воронина: средняя цена тура внутри России выросла до 120 тысяч рублей на двоих

Директор туроператора Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру) Любовь Воронина в беседе с ИА НСН рассказала о росте цен на туристические направления внутри России.

Так, в среднем отдохнуть вдвоем внутри страны обойдется путешественникам в 120 тысяч рублей. Повышение цен, по словам эксперта, связано с повышением спроса на отдых.

«С повышением спроса видим повышение цен. Так, по России средняя стоимость тура в этом поднялась на 40%, до 120 тысяч рублей за поездку на двух человек», — сказала она.

При этом Воронина отметила, что повысились цен и на зарубежные направления. Отдохнуть в ОАЭ стало на 13% дороже, а стоимость путевок в Турцию увеличилась на 10%.