Директор Let’s Fly Воронина рассказала, что Белоруссия вошла в десятку по продажам туров на это лето

Около 60% всех бронирований в России приходится на внутренние туристические направления. Интересный факт, что на лето этого года россияне все чаще бронируют отдых в Белоруссии, рассказала ИА НСН управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру) Любовь Воронина.

«Видим изменения структуры продаж. <…> В нашу статистику ворвалась Белоруссия. Она входит в десятку продаж на лето этого года», — сказала эксперт.

Прежние позиции потеряли Шри-Ланка и Тунис. Что касается России, то в прошлом году на нашу страну приходилось около 35% продаж от общего объема, добавила Воронина.