Директор АТОР Ломидзе сообщила о росте числа отелей формата «все включено» в России

Директор АТОР Майя Ломидзе сообщила в интервью сайту KP.RU о росте числа отелей формата «все включено» в России. Она отметила, что таких отелей уже десятки, а Подмосковье является одним из регионов, где их количество увеличивается быстрее всего.

«Подмосковье может посоревноваться по количеству All inclusive с черноморским побережьем», — заявила эксперт. Она объяснила это тем, что в Московской области проще оградить территорию под отель, чем на юге.

Ломидзе подчеркнула, что формат отдыха «все включено» пользуется спросом у россиян, однако отметила, что российские отели с четырьмя-пятью звездами стоят дороже, чем турецкие отели аналогичного уровня комфорта.

Также директор АТОР отметила, что в России практически нет трехзвездочных отелей формата «все включено» по доступным ценам, в отличие от Турции.