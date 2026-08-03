Диетолог Джутова отметила, что при нарушении привычного режима может изменяться баланс гормонов, связанных с аппетитом

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала, как сохранить баланс без жестких ограничений во время отпуска. Об этом написали «Известия» .

По словам специалиста, изменение режима сна, питания и уровня активности может привести к набору веса. В отпуске человек часто отходит от привычного распорядка дня: позже ложится спать, меняет время приема пищи и чаще позволяет себе калорийные блюда. Такие изменения могут влиять на работу гормональных систем, регулирующих чувство голода и насыщения.

Диетолог отметила, что при недостатке сна или нарушении привычного режима может изменяться баланс гормонов, связанных с аппетитом. Повышение уровня грелина, который отвечает за усиление чувства голода, и снижение активности лептина, связанного с насыщением, могут приводить к более частым перекусам и выбору калорийной пищи.

Особенно заметно это проявляется на шведском столе, где большое количество разнообразных блюд стимулирует желание попробовать больше еды. Сочетание недосыпа, поздних приемов пищи и отсутствия контроля за рационом повышает вероятность переедания.

Чтобы избежать заметного набора веса после отпуска, врач советует не отказываться от всех гастрономических удовольствий, а сохранять базовые привычки. Важно стараться придерживаться привычного режима сна, не пропускать основные приемы пищи и не приходить к шведскому столу слишком голодным.

Начинать прием пищи лучше с овощей и белковых продуктов, а блюда выбирать осознанно — ориентируясь на собственные предпочтения. Также специалист рекомендует сохранять физическую активность во время отдыха. Прогулки, плавание, экскурсии и другие виды движения помогают компенсировать увеличение калорийности рациона и поддерживать обменные процессы.