Депутат Валуев предложил обратить внимание на Северный Кавказ и Байкал в качестве летнего отдыха

Депутат Госдумы Николай Валуев перечислил несколько регионов, которые могут стать привлекательными для летнего туризма в 2026 году. В беседе с Life.ru он отметил, что в России много мест, подходящих для отдыха.

Среди удачных направлений Валуев назвал Северный Кавказ, Байкал, летний Шерегеш, Танай в Кемеровской области, Ленинградскую область, Карелию и Териберку. Он также выделил Золотое и Серебряное кольцо как классические маршруты для путешествий.

Мурманская область и Карелия активно развиваются как туристические направления, хотя в Териберке пока еще слишком много людей. Валуев подчеркнул, что для поклонников дикой природы и экологического туризма в России много заповедников, которые подходят для отдыха вдали от городской суеты.

Отдельно депутат упомянул Дальний Восток, но отметил, что это направление удобнее для тех, кто уже живет в регионе, из-за сложностей с доступностью авиабилетов.