Глава Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев сообщил изданию kp.ru , что в прошлом году Россия приняла на 135% больше туристов, чем годом ранее.

Так, лидером по количеству посетителей стала КНР, чьи граждане составили большую часть потока. Примечательно, что на втором месте оказались туристы из Германии, несмотря на все разговоры о «русофобии».

Также эксперт упомянул, что Объединенные Арабские Эмираты вышли на третье место, увеличив количество посещающих страну на 50%. Если добавить к этому число путешественников из Саудовской Аравии, которые заняли шестое место, то общий поток туристов из этих двух стран превысил показатели Германии, заняв второе место после Китая.