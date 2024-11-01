Депутат Каплан объяснил, что туристический налог ввели для стимуляции путешествий по России

В России ввели туристический налог, который будут платить владельцы мест размещений: гостиниц, хостелов и отелей. Зачем он нужен, «ФедералПресс» рассказал заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Панеш Каплан.

Он объяснил, что в России взяли направление на активное развитие внутреннего туризма. Но для этого решиогам необходимы дополнительные средства, чтобы модернизировать инфраструктуру. Именно для привлечения дополнительных денег и ввели туристический налог.

Новый закон распространяется по всей России, но местные власти сами принимают итоговое решение, взымать или нет. Девять городов уже ввели новый налог, еще несколько, включая Петербург, готовятся сделать это в ближайшее время.