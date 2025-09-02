Член РСТ Абдюханов спрогнозировал рост турпотока в Китай на 30-40%

После отмены виз в Китай может увеличиться число туристов из России. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

«За первое полугодие мы отметили рост турпотока в Китай на 40%», — отметил Абдюханов.

По его словам, рост посещаемости страны в первом полугодии во многом обусловлен интересом к острову Хайнань. Возможность поездок на территорию материкового Китая без визы, на взгляд эксперта, способна привести к дополнительному увеличению туристического потока на 30-40%.