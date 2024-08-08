Член АТОР Ромашкин: обратные билеты с отдыха лучше покупать заранее

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин прокомментировал новости о непростой ситуации с билетами на поезд из Анапы в Москву. Об этом сообщил RT.

Эксперт напомнил о необходимости заранее оплачивать обратную поездку.

«Я понимаю, что есть люди, которые не знают, сколько времени они пробудут, но таких меньшинство. В основном люди едут дней на десять и знают, что им нужно вернуться», — отметил Ромашкин.

По его словам, туристы могут добраться из Анапы до Сочи, откуда есть авиарейсы до столицы. Однако подобные варианты тоже нужно готовить заранее, подчеркнул член АТОР.

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