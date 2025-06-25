Число путешественников по России выросло на 22% за год

По сравнению с прошлым годом количество туристов по России выросло на 22%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела команда платформы для анализа геопространственных данных «Геокурсор» от VK Predict.

Главным драйвером отрасли стали жители малых городов с населением до 100 тысяч человек. Активнее всего путешествуют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Самыми популярными направлениями у москвичей стали Краснодарский край, Владимирская область, Северная столицы и соседние регионы.

У петербуржцев в топ вошли Москва, Псковская, Тверская, Новгородская области и Карелия. Доля туристов из других городов-миллионников составила 16,9%.

«Среди туристов, которые путешествуют в зарубежные страны и отличаются высоким уровнем дохода, наиболее востребованными становятся такие направления, как Мурманская область, Карелия, Алтай, Сахалин. Также они охотно посещают регионы рядом с двумя столицами, выбирая эти направления для поездок выходного дня», — рассказал директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин.

Средняя продолжительность туров составляет чуть больше двух дней. На максимально длительный срок путешественники отправлялись на Камчатку, в Мурманскую и Калининградскую области.