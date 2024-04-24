Бывалый турист Краузе: путешествовать автостопом без денег совершенно реально | 360°

Путешествия 24 апреля 2024, 11:22 Бывалый турист Краузе: путешествовать автостопом без денег совершенно реально

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Музыкант и бывалый турист Павел Краузе поделился своим опытом о путешествиях автостопом без денег. Такой план совершенно реально осуществить, отметил он в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в дорогу можно взять сухпайки, спальный мешок и палатку. Этот багаж избавит от переживаний о ночлеге и приемах пищи, рассказал эксперт.

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Он также добавил, что в некоторых случаях личные таланты и способности помогают закрыть потребности в еде, а также местах для отдыха.