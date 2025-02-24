Bronevik.com: Минеральные Воды, Астрахань и Рыбинск стали лидерами выгодных направлений для отдыха в России

Самые доступные варианты раннего бронирования жилья в России в марте–мае 2025 года оказались в южных регионах. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Bronevik.com (экосистема МТС).

По данным аналитиков, наиболее бюджетное размещение предлагается в Минеральных Водах — 3,2 тысячи рублей за ночь. Второе место занимает Астрахань (3,6 тысячи), привлекающая туристов ранней весной благодаря теплой погоде и рыбалке. Третья позиция у Рыбинска в Ярославской области (3,7 тысячи) с его историческими достопримечательностями и возможностями для рыбалки, передают «Известия».

Средний чек по ранним бронированиям вырос на 10%, составив 6,2 тысячи рублей за ночь. Наибольшей популярностью пользуются отели (75%), реже выбираются апартаменты (6%) и гостевые дома (5%).