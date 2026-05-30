Большинство россиян успевают собрать вещи в отпуск за 2,5 часа

Россияне в среднем предпочитают не тратить много времени на сбор чемоданов в отпуск. Об этом со ссылкой на исследование сервисов «Авито путешествия» и «Авито реклама» сообщил ТАСС .

Примерно 77% опрошенных подтвердили, что устраивают сбор вещей меньше чем за день до поездки и тратят примерно 2,5 часа. Около 62% респондентов считают главным предметом в багаже дорожную аптечку, а 53% — зарядное устройство. Также в числе важных вещей оказались пауэрбанк (45%), наушники (44%) и солнцезащитный крем (39%).

На необходимые покупки перед поездкой опрошенные выразили готовность потратить в среднем девять тысяч рублей.

Ранее в путешествие во время летнего отпуска решили отправиться более 30% россиян. Опрос показал, что за рубеж хотят поехать 7% респондентов. Примерно 11% граждан будут отдыхать на даче или в деревне, а 19% проведут отпуск дома.