Более 6,5 миллиона человек отдохнули в Сочи с начала года

С начала года Сочи посетили более 6,5 миллионов человек. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин на итоговом заседании летнего оперативного штаба. Его слова привел телеканал «Кубань24» .

По данным градоначальника, за девять месяцев гостиницы и отели были заполнены в среднем на 78,8%. В летние месяцы загрузка достигала 90%, а высокий спрос сохранился и в сентябре. Уровень бронирования на октябрь уже достиг 63%. Сейчас в Сочи отдыхают 170 тысяч человек.

Прошунин подчеркнул, что особое внимание уделялось безопасности, развитию инфраструктуры и повышению качества услуг.

«Благодаря слаженной совместной работе всех, кто отвечает за функционирование курорта, — от спасателей и сотрудников правоохранительных органов до коммунальных, транспортных служб и предприятий гостеприимства — мы успешно справились со всеми вызовами и обеспечили сервис и высокое качество отдыха на нашем побережье», — отметил мэр.

Кроме того, 123 пляжа прошли федеральную классификацию, из них 63 получили «Синий флаг».