Более 600 застрявших из-за проблем с Air Anka в Турции россиян вернулись домой

Из Турции в Россию вывезли 655 туристов, которые бронировали рейсы авиакомпании Air Anka. Застрявшие в Анталье россияне вернулись в свои города на альтернативных перевозчиках, сообщил 360.ru представитель туроператора Anex.

«Из Турции вывезено 655 туриста в Сочи, Краснодар, Самару, Казань, Мин Воды и Екатеринбург. На курорте за 28 мая осталось всего восемь человек, размещение которым продлили за счет туроператора», — отметил он.

Так как рейсы Air Anka отменили, путешественников доставили альтернативными перевозчиками. На отдых в Турцию таким образом прилетели 472 туриста. Туроператор Anex добавил, что находится на связи с партнерами и оказывает клиентам необходимую помощь и поддержку.

В пресс-службе организации посоветовали отдыхающим держать связь с гидом и ожидать информации по вылету.

С отменой рейсов Air Anka столкнулись тысячи российских граждан. У перевозчика не оказалось разрешения на полеты в Россию после 25 мая.